Дизайнеры интерьеров делают ставку на стильные коллекции компании Porcelanosa

Несмотря на огромный ассортимент плитки, все же, профессионалы, работающие в сфере декорирования внутренних и наружных пространств, все чаще отдают предпочтение моделям известных, прошедших проверку временем брендов. В их числе фабрика Porcelanosa, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке. Ее продукция всегда выделяется собственным стилем, отличается высокой техничностью и гарантирует потрясающий визуальный эффект.

Предприятие, расположенное в исторической провинции Кастельон, буквально впитало традиции региона, но при этом стремится предлагать самые новаторские разработки. В первую очередь это касается имитаций других материалов в исполнении плитки и керамогранита, которые на протяжении нескольких лет являются неотъемлемой частью фирменного каталога и каждый год подвергаются усовершенствованию. Интерьер, задекорированный с помощью покрытий с текстурой камня, дерева или бетона, всегда выглядит свежо и современно, демонстрирует утонченный вкус и приверженность инновациям. Модели от Porcelanosa в рамках любого проекта берут на себя роль идеальной базовой основы, способной оставаться фундаментальной на протяжении десятилетий и предлагающей вносить любые изменения с помощью предметов обстановки, текстиля и освещения.

Широкий ассортимент имитаций в исполнении керамики и керамогранита позволяет выбрать подходящий вариант, исходя из задач и особенностей проекта, а также руководствуясь собственными предпочтениями. Копии испанского бренда не только филигранно воспроизводят текстуру оригинала, что делает их моментально узнаваемыми, но также становятся великолепной заменой ввиду высокой техничности и практичности.

В отличие, например, от натурального дерева облицовочные покрытия компании Porcelanosa хорошо контактируют с водой, устойчивы к ударам и не впитывают запахи. Кроме того, производитель интересно интерпретирует материал посредством различных декоративных приемов. Это можно увидеть в рамках коллекции 3D GENT, которая благодаря рельефу делает стены визуально объемными, а значит, более выразительными. Серия также располагает экземплярами, сочетающими в себе текстуру древесины и камня, образующими потрясающие ансамбли – стильные и новаторские. Наличие плитки для настенной и напольной облицовки делает ее универсальным решением для многих проектов.

Возросший в последние годы интерес к копиям цемента побудил компанию выпускать изделия, обыгранные в данной эстетике. Прежде всего, это обусловлено способностью материала создавать нейтральные поверхности, которые в будущем позволят вносить любые корректировки, чтобы обновить интерьер или изменить его концепцию. Для этого прекрасно подойдет коллекция плитки и керамогранита BALTIMORE, наделенная реалистичной графикой, но в то же время выполняющая роль устойчивого к механическим, химическим и прочим агрессивным воздействиям материала.

Источник: https://www.keramogranit.ru/

Фото: keramogranit.ru