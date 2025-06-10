История возникновения декора в интерьере: прошлое и настоящее

Рассказываем, как декоративные предметы прошли путь от ритуальных вещей до самостоятельной части интерьерного дизайна.

Первые вещи с признаками украшения — обереги, фигурки из кости или глины, расписная утварь — создавались вовсе не для красоты. Они служили в ритуалах или подчеркивали статус владельца. И лишь спустя века практический и сакральный смысл отошел на второй план, уступив место чистой эстетике — желанию просто сделать пространство вокруг уютным и приятным для глаз.

Ранние формы декоративных предметов

В старые времена декор жил прямо в быту: узоры покрывали горшки, клинки и одежду, а не пустые стены. Все эти петроглифы, костяные поделки или керамика с простейшей геометрией уже работали как украшения, хотя термина такого никто не знал. Смысл был двойным: заявить о своем роде или ремесле и сделать вещь красивее.

Со временем эта история шагнула с утвари прямо на стены и в архитектуру. Мозаики, фрески и барельефы в дворцах и храмах древности стали первыми предками того самого интерьерного декора, к которому мы привыкли сегодня.

Декор античности и Средневековья

В античности декор превратился в способ показать свой статус: состоятельные граждане заказывали мозаику, вазы и статуи, а бедные довольствовались парой простых узоров. В Средние века к этому добавились тяжелые гобелены и резная мебель. Причем ткани на холодных каменных стенах не только радовали глаз, но и откровенно спасали от сквозняков.

Именно тогда декор впервые начал жить своей жизнью отдельно от стен и зданий: гобелены, кубки и статуэтки дарили, передавали по наследству и вовсю продавали. На городских рынках и вокруг ремесленных гильдий уже вовсю работали прародители концепции, где открывался первый магазин декора для дома — лавки, где можно было выбрать готовую вещь, а не ждать месяцами индивидуального заказа.

Как Ренессанс и барокко превратили декор в искусство

В эпоху Возрождения декор окончательно превратился в настоящее искусство. Сложные резные детали, изящная лепнина, картины и эксклюзивная мебель ценились наравне с классической живописью и статуями.

Стиль Барокко довёл эту тягу к роскоши до максимума: кричащая избыточность убранства создавалась специально для того, чтобы ослеплять гостей и кричать о высоком статусе хозяина дома.

Со временем в крупных городах прямо при мастерских стали появляться первые выставочные пространства, которые функционировали точь-в-точь как современный магазин дизайнерского декора: здесь можно было в одном месте изучить творения сразу нескольких мастеров кисти и резца, не теряя времени на утомительные поездки по городу.

К XVIII–XIX векам красивые вещи перестали быть уделом одних лишь аристократов. Появился средний класс, у которого появились деньги на фарфор, интерьерные часы, картины и хороший текстиль — пусть и чуть скромнее дворцового.

Промышленная революция и массовый декор

С развитием фабричного производства дорогой декор для дома перестал быть штучным товаром. Каталоги и большие магазины XIX века впервые дали людям классную возможность: выбирать украшения для дома по готовым образцам, а не ждать, пока мастер сделает всё с нуля. Из-за этого декор резко изменился. Он перестал быть штучным произведением искусства и превратился в обычный товар, который стал доступен буквально каждому.

При этом сохранился и другой полюс: премиальный декор для дома остался штучной ручной работой и превратился в настоящий маркер тонкого вкуса и высокого достатка, а не просто в дорогую копию штампованного ширпотреба.

Современный рынок и мультибрендовые площадки

Сегодня история декора продолжается на новой площадке — в интернете. Каталоги, которые раньше рассылали по почте, превратились в сайты, где собраны работы разных студий и мастерских под одной крышей. Один из примеров такого формата — tonkoproject.ru.

Логика при этом осталась прежней: покупатель хочет увидеть несколько вариантов сразу и сравнить их, не обходя десяток отдельных мастерских. Ориентироваться в этом сегменте помогает магазин интерьерного декора с понятной структурой каталога — по материалу, автору и стилю.

Декор XX века

XX век развёл декор на два направления. Модернизм и функционализм настаивали, что декоративный элемент должен нести смысл или функцию, а не просто заполнять пространство — отсюда минимализм и отказ от орнамента ради орнамента. Одновременно возникла фигура автора: дизайнерский декор стал подписываться именем создателя, а не оставаться анонимным ремесленным изделием.

Так сложилось разделение, знакомое и сегодня: интерьерный дизайнерский декор — это авторские, часто лимитированные вещи с понятным происхождением, а не безымянная продукция массового рынка. Параллельно сформировался и второй пласт — дизайнерский декор интерьера, который выпускают студии небольшими сериями, сохраняя авторский почерк, но делая вещи чуть доступнее штучной работы.

Появились и характерные для XX века материалы декора:

– гнутая фанера

– литой пластик

– анодированный металл.

Дизайнеры впервые начали проектировать декоративные объекты серийно, с расчётом на промышленное производство, — раньше это было прерогативой исключительно мебели и посуды, а мелкий декор долго оставался ремесленным по умолчанию.

Похожую эволюцию — от ремесленной штучности к дизайнерской серийности — не раз описывали профильные издания об интерьере: например, AD Russia и Elle Decoration регулярно разбирают, как исторические техники и материалы влияют на современные коллекции декора.

Что история декора говорит о сегодняшнем выборе

Зная, откуда взялся современный декор для дома, проще понять логику собственного выбора. Массовое производство подарило доступность и разнообразие форм, а традиция авторской работы — то самое ощущение штучности, которое до сих пор ценится в премиальном сегменте. Например, дизайнерский декор дома нередко сознательно возвращается к историческим формам — античным пропорциям, средневековым фактурам, ремесленным техникам, — но в современном материале и исполнении.

Выбирая дизайнерские элементы декора сегодня, полезно помнить: за формой почти всегда стоит конкретная традиция — ремесленная, промышленная или авторская. Понимание этой связи помогает не гнаться за трендом, а собирать интерьер осознанно — зная, что стоит за предметом, легче понять, впишется ли он в пространство надолго или устареет вместе с модой.

Эта же логика работает и в обратную сторону: зная историю конкретной формы или техники, проще объяснить, почему один предмет стоит в разы дороже похожего на вид аналога — и решить, готов ли конкретный интерьер к такой инвестиции именно сейчас или лучше отложить покупку до более подходящего момента.

Фото: unsplash (Spacejoy)