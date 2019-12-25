Капремонт театра "Буфф" на Шаумяна обойдется Петербургу в 233,8 млн рублей

В Петербурге начнется капремонт театра "Буфф", завершить его должны в 2028 году.

Театр "Буфф" в Петербурге определился с подрядчиком для капитального ремонта здания на проспекте Шаумяна, 22. Контракт заключили с ООО "СК "Стальмонолитмонтаж". Начальная стоимость работ составляет 233 776 195 руб. Документ о закупке был размещен на сайте госзакупок.

Подрядчика удалось выбрать только с третьей попытки. Первый конкурс объявили в мае, однако заявок на участие не поступило. Второй тендер провели в июле. На него заявилась одна компания, но ее заявку отклонили из-за несоответствия банковской гарантии требованиям. В документе в качестве бенефициара был указан сам театр, а не комитет по государственному заказу.

Компания обжаловала решение в Федеральной антимонопольной службе. ФАС признала жалобу обоснованной и выдала предписание. Позже ведомство обнаружило технические ошибки в документе и внесло исправления. В результате итоговые протоколы отменили, после чего конкурс провели заново. Победителем вновь стало ООО "СК "Стальмонолитмонтаж". Контракт разместили в конце сентября по начальной цене.

Сейчас подрядчик занимается подготовкой к началу работ: организует строительный городок, получает разрешительную документацию, закупает материалы и согласовывает график. Одной из главных задач станет проведение ремонта без нарушения работы театра. В компании заверили, что "Буфф" продолжит работать в штатном режиме, а спектакли и другие мероприятия будут проходить согласно утвержденному репертуару.

Завершить капитальный ремонт здания планируют к осени 2028 года. Проект работ в 2022 году разработало ООО "ПК Краспик" за 4,7 млн руб. В 2024 году ООО "Теплотехника" выполнило ремонт крыши здания за 27,2 млн руб.

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