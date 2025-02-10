Продюсер Рудченко призвал не сравнивать Ольгу Бузову с Бейонсе

Он отметил высокий уровень постановки шоу, но назвал грубым сравнение с зарубежной артисткой.

На прошлой неделе певица Ольга Бузова дала масштабный сольный концерт в Москве. Продюсер Павел Рудченко высказался в беседе с 360.ru о сравнении нового шоу телеведущей с выступлениями американской певицы Бейонсе.

Он отметил, что стадионный концерт Бузовой действительно стал хорошим шоу в плане режиссуры и визуальной составляющей. Однако слова о том, что Ольга выступила на уровне американской звезды, продюсер счел необоснованными.

Это грубое сравнение. С точки зрения восприятия Бузовой как артистки — это слабо. Бейонсе на своих концертах больше поет, чем делает шоу. Павел Рудченко, продюсер

При этом сама Ольга в своих соцсетях рассказала, что при создании сценических образов и режиссуры вдохновлялась Бейонсе, Милен Фармер, Шакирой и Бритни Спирс. Также телеведущая неоднократно заявляла, что ей с большим трудом дается освоение любых навыков, поэтому она прикладывает для этого огромные усилия и тратит большое количество времени.

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Фото: Piter.TV