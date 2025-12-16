"Колено вдребезги".Бузова потребует компенсацию с рабочих из-за травмы

Телеведущая считает виноватыми в случившемся работников, которые укладывали плитку в ее ванной комнате.

Певица Ольга Бузова получила серьезную травму колена, когда поскользнулась у себя дома. Теперь она планирует потребовать компенсацию от рабочих, уложивших плитку в ее доме, сообщил Telegram-каналу Mash.

По словам телеведущей, она серьезно травмировала ногу из-за того, что плитку уложили некачественно. Бузова напомнила, что у нее были падения на льду, но таких повреждений она не получала.

Более 40 швов, колено раздроблено вдребезги, слава Богу, что не перелом и что не голова... Там вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, и ушиб был получен не от падения Ольга Бузова, телеведущая

Как только певица полностью восстановится, она планирует привлечь плиточников к ответственности.

Неделю назад Бузова поскользнулась в душе у себя дома и попала в больницу с серьезной травмой. Врачи провели операцию, наложив на колено около 40 швов.

Сейчас звезда проходит реабилитацию в Боткинской больнице. Кроме того, Бузовой пришлось перенести концерт в Ростове-на-Дону, который был запланирован на 13 июня, на 6 августа.

Ранее Ольга Бузова объяснила, почему не ходит на свидания.

Фото: Piter.TV