Ольга Бузова провела концерт-исповедь в Петербурге

В Петербурге 4 апреля состоялся сольный концерт Ольги Бузовой. Певица и телеведущая приехала в родной город с обновленной программой "Вот она Я", передает "КП-Петербург".

В этот вечер девушка впервые исполнила новый трек "Раненые раны", но публика уже активно подпевала ей. Кроме того, прозвучала очень личная для артистки песня – "Я привыкаю".

Это та песня, которую я не могу никогда убрать из программы, потому что она помогала мне переживать очень сложный период в моей жизни. И не только мне она помогала, и не только тогда. Когда я говорила, что "мне не больно", мне на самом деле было очень больно. И благодаря своему творчеству и вашей поддержке я справилась. Ольга Бузова, певица

Певица расплакалась, вспоминая прошлое.

Не переживайте из-за прошлого, открывайте новые – но только правильные – двери. Ольга Бузова, певица

Фото: freepik