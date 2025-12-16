На участке Калище – Ораниенбаум временно запустят автобусы вместо электричек

В Ленинградской области на участке Калище — Ораниенбаум пригородные поезда временно не ходят по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".
Для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение по маршруту Ораниенбаум — Гостилицы — Лопухинка — Калище, уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой электропоездов. Обстоятельства и сроки восстановления движения поездов уточняются.
Ранее Piter.TV сообщал, что руферы повредили купол Троицкого собора в Петербурге на 348 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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