На участке Калище – Ораниенбаум временно запустят автобусы вместо электричек

Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

В Ленинградской области на участке Калище — Ораниенбаум пригородные поезда временно не ходят по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

Для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение по маршруту Ораниенбаум — Гостилицы — Лопухинка — Калище, уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой электропоездов. Обстоятельства и сроки восстановления движения поездов уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что руферы повредили купол Троицкого собора в Петербурге на 348 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV