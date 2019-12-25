Поезд №10/9 между Петербургом и Архангельском станет ежедневным до конца лета

Летом Русский Север предлагает путешественникам множество впечатлений.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) переходит на усиленный график движения в летний сезон. С конца июля до середины сентября состав, связывающий Петербург и Архангельск, будет курсировать ежедневно.

Дополнительные рейсы назначены на следующие даты:

Из Архангельска – с 30 июля по 10 сентября.

Из Петербурга (отправление с Ладожского вокзала) – с 1 августа по 12 сентября.

Для пассажиров доступны вагоны всех основных категорий: с местами для сидения, плацкарт и купе. В составе предусмотрено специализированное купе для маломобильных граждан и их сопровождающих, а в некоторых вагонах разрешена перевозка домашних питомцев.

Летом Русский Север предлагает путешественникам множество впечатлений. Можно отправиться в знаменитый музей деревянного зодчества "Малые Корелы", попробовать свежую северную ягоду – бруснику, голубику и чернику, а к концу сезона полюбоваться фантастическими закатами, когда небо окрашивается в глубокие багряные тона.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

Фото: Pxhere