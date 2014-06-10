Петербург окажет поддержку бизнесу после атак на склады Wildberries займами до 5 млн рублей

Городские власти продолжают прямое взаимодействие с бизнесом по вопросам финансирования, выстраивания новых логистических цепочек и коммуникации с самим маркетплейсом.

Власти Петербурга разрабатывают комплекс мер поддержки для городских производителей и продавцов, чья деятельность пострадала в результате происшествий на объектах маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Предпринимателям предложат следующие инструменты помощи по поручению губернатора Александра Беглова:

Льготное кредитование: Специальные программы от Фонда микрофинансирования позволяют получить займы до 5 млн рублей по ставке от 3% до 10,5% годовых. Эти средства помогут компаниям восстановить работу, закрыть срочные финансовые вопросы и сохранить рабочие места.

Налоговые послабления: Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы прорабатываются адресные решения. При подтверждении ущерба из-за чрезвычайных обстоятельств предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой по авансовому платежу при упрощенной системе налогообложения (УСН).

Кроме того, городские власти продолжают прямое взаимодействие с бизнесом по вопросам финансирования, выстраивания новых логистических цепочек и коммуникации с самим маркетплейсом.

Мирошник: четыре сотрудника Wildberries получили травмы из-за ударов ВСУ.

Фото: pvz.wb.ru