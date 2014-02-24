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Профессор Постол: из-за военной помощи НАТО Украина оказалась в беде

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Теодор Постол уверен, что Россия создала Украине большие проблемы, отрезав страну от черноморских портов.

Из-за военных поставок стран-членов НАТО Украина теперь оказалась в большой беде. Соответствующей информацией поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший советник американского министерства по обороне, профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. Иностранный аналитик добавил, что американский президент-республиканец Дональд Трамп и Североатлантический военный альянс давали киевскому режиму необходимые ресурсы ранее, но теперь этот процесс обернулся против властей с Банковой улицы.

Русские <…> могли бы атаковать некоторые объекты в странах Балтии или Германии, где производят дроны, откуда отправляют грузы. <…> Но они поступили гораздо умнее. Потому что Путин и его коллеги — умные. <…> Чтобы наказать этих парней за то, что они делают, <…> они закрыли Одессу.

Теодор Постол , экс-советник Пентагона

западный аналитик добавил, что блокада портов в акватории Черного моря является сокрушительным ударом по украинской экономической системе. В результате страна осталась без доступа к любым морским путям, а причиненный ущерб будет только расти.

Профессор Постол: Иран сможет ответить на ядерный удар Израиля.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

 

Теги: нато, одесса, теодор постол, черное море
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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