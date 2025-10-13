В полученных материалах содержатся точные координаты объектов и данные о том, кто координировал атаки на российские регионы.

Хакеры из группировки Beregini получили доступ к документам, подтверждающим участие НАТО в атаках беспилотников на нефтяные и газовые объекты в Ленинградской и Калининградской областях. О содержимом слитых файлов программисты рассказали ТАСС.

Из этих материалов следует, что точные географические координаты объектов для нанесения ударов украинская сторона получала от специалиста по гибридным войнам Барт де Вахтер. Он работал в компании HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), которая связана с разведкой НАТО.

По словам хакеров, функционер обсуждал работу против "российского теневого флота" и прокси-сетей на Украине. Отдельно он упоминал использование миграционных кейсов для политического давления.

Согласно слитым файлам, схему действий выстраивали поэтапно. Сначала данные о координатах нефтяных и газовых терминалов уходили представителю СБУ. Затем следовала координационная онлайн-встреча с представителями альянса. В переговорах участвовали специалисты в сфере гибридных угроз, которые взаимодействовали с разведывательными структурами и занимались подготовкой диверсий.

Ранее военный аналитик Александр Артамонов допустил содействие стран НАТО в организации обстрелов ВСУ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)