Рютте подтвердил получение предупреждения РФ о защите Калининградской области

Генсек НАТО рассказал о том, что точное содержание письма из Москвы должна огласить именно Россия.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения Москвы о том, что страна будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток НАТО устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления на военно-космической конференции, которая прошла в Брюсселе. Спикер призвал прибалтийские государства не беспокоиться, а остальных союзников по блоку продолжать поддержку Вооруженных сил Украины и инвестиции в собственные вооружения. В очередной раз генсек сообщил тезис о том, что НАТО представляет из себя оборонительный альянс. Дополнительно Марк Рютте уточнил, что не верит в угрозы, исходящие от России.

Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо и это примерно то, о чем они сообщили СМИ. Марк Рютте, генсек НАТО

Ранее российское посольство в Брюсселе сообщило данные о том, что направлено дипломатическое предупреждение национальному правительству Бельгии и штаб-квартире НАТО. В письме дипломаты указали, что "авантюристический и безответственный" курс Брюсселя повышает риск прямого столкновения с Россией и что Москва "использует весь арсенал своих вооружений в случае любых попыток блокады Калининграда".

Чехия не выполнила в 2025 году обязательство по обороне, заявил генсек НАТО.

Фото и видео: YouTube / Canal 26