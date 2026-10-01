Нарушавшего ПДД водителя Mazda в Петербурге привлекли к ответственности благодаря соцсетям

С ним также проведена строгая профилактическая беседа.

После того как в соцсетях появилось видео с грубым нарушением правил дорожного движения – проездом на красный сигнал светофора и выездом на встречную полосу – сотрудники ОСБ ДПС Госавтоинспекции оперативно начали розыскные мероприятия. В кратчайшие сроки личность водителя была установлена.

Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. С ним также проведена строгая профилактическая беседа.

Руководство Госавтоинспекции напоминает: интернет-пространство находится под постоянным контролем. Попытки привлечь внимание за счёт нарушений ПДД заканчиваются протоколами и административными штрафами.

Ранее мы сообщили о том, что водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался скрыться у станции метро "Озерки".

Видео: Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти