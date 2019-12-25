Каждый четвертый петербуржец дружит со своим начальником

Влияние дружбы на рабочий процесс оценивают неоднозначно: 43% считают, что она помогает, а 35% – что мешает.

Опрос, проведённый сервисом по поиску работы SuperJob среди трудоустроенных жителей Петербурга показал интересные тенденции во взаимоотношениях сотрудников и руководства. Так, 26% петербуржцев характеризуют свои отношения с начальством как дружеские. Большинство (64%) по-прежнему предпочитают сугубо деловое общение.

Влияние дружбы на рабочий процесс оценивают неоднозначно: 43% считают, что она помогает, а 35% – что мешает. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 72%, тогда как среди сторонников деловых отношений – только 32%. Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими и отмечают положительное влияние дружбы на работу.

Молодёжь до 35 лет чаще выбирает приятельский формат общения (35%), чем работники старше 45 лет (17%). При этом молодые сотрудники чаще говорят о пользе таких отношений для работы (60% против 35%).

Сотрудники с доходом от 150 тысяч рублей в месяц чаще упоминают о дружбе с руководством и уверены в её положительном влиянии на выполнение задач.

Если начальник становится бывшим коллегой, 62% опрошенных полагают, что дружбу можно сохранить, 18% – что нет. Чаще всего в это верят работники до 45 лет (73%).

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