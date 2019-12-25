Потерявшегося в лесу под Лугой пенсионера эвакуировали на грузовом поезде

Обратный путь с найденным мужчиной оказался настоящим испытанием: группе с трудом удалось выбраться из болота до железной дороги.

Поисково-спасательный отряд "ЛУГА СПАС" сообщил о благополучном завершении поисков мужчины 1954 года рождения. Пенсионер отправился в лес под Лугой за ягодами, но потерял дорогу и заблудился.

До станции разъезд Антонины Петровой команда спасателей добралась на электричке, а дальше была вынуждена идти пешком, так как автомобильных дорог в той местности нет. Обратный путь с найденным мужчиной оказался настоящим испытанием: группе с трудом удалось выбраться из болота до железной дороги.

Пенсионер находился в непростом положении. Вокруг не было ничего, кроме леса и путей, а из-за плохой связи вызвать скорую помощь не представлялось возможным. Чтобы согреться, спасатели развели костер и стали думать, как эвакуировать дедушку.

Спасение пришло неожиданно: мимо проезжавший грузовой состав остановился и забрал всю группу вместе с пострадавшим. В Луге их уже ожидала бригада скорой помощи. В поисково-спасательном отряде поблагодарили всю команду за слаженность и выдержку, а также за помощь ПСО "Экстремум", полицию и сотрудников РЖД.

Ранее мы сообщили о том, что в лесном массиве Пелла-2 найдено тело пропавшей женщины.

Фото: Поисково-Спасательный Отряд "ЛУГА СПАС"

