В лесном массиве Пелла-2 найдено тело пропавшей женщины

Поисково-спасательная операция проводилась совместно с добровольческим отрядом "Экстремум".

Днем спасатели обнаружили тело женщины в лесном массиве Пелла-2 в районе СНТ Горы-2. Погибшую эвакуировали из леса и передали сотрудникам полиции.

Как рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области, пропажа была зафиксирована накануне вечером. В поисковый отряд Шлиссельбурга поступила информация о том, что женщина ушла в лес и перестала выходить на связь.

Поисково-спасательная операция проводилась совместно с добровольческим отрядом "Экстремум".

Ранее мы сообщили о том, что спасатели извлекли тело неизвестного из реки Селезневка.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти