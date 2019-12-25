Школьница изрезала ножом ребенка на детской площадке в Новосибирске

Девочка попала в больницу после нападения несовершеннолетней с ножом.

Двенадцатилетняя девочка с ножом напала на ребенка на детской площадке в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщили "Известия".

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов на Троллейной улице. По предварительным данным, между детьми произошел конфликт. В какой-то момент 12-летняя школьница несколько раз ударила ножом третьеклассницу. Затем, убегая, она ранила проходившую мимо еще одну девочку .

Выяснилось, что ранее агрессорша уже нападала с холодным оружием на свою бабушку. Позже в региональном МВД подтвердили факт происшествия. В настоящее время нападавшая со своими родителями находится в полиции. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что на улице Композиторов подросток напал на девочку в лифте.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)