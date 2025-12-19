На улице Композиторов подросток напал на девочку в лифте и попытался её придушить

Подозреваемый, состоящий на учёте у психиатра, выхватил у жертвы бутылку лимонада и скрылся.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло нападение на 12-летнюю школьницу. По предварительным данным, 15-летний подросток, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, попытался придушить девочку в парадной её дома. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на маму пострадавшей.

Инцидент произошёл несколько дней назад в доме 20, корпус 1 на улице Композиторов. По словам женщины, её дочь возвращалась домой, когда в парадную за ней зашёл незнакомый мальчик. Они вместе поднялись на лифте, и когда девочка вышла на своём этаже, подросток последовал за ней, набросился, схватил за шею и за волосы, пытаясь придушить.

Девочке удалось вырваться и начать кричать. В этот момент нападавший выхватил у неё из рук бутылку с лимонадом и убежал.

Родители сразу же обратились в полицию. Правоохранителям удалось установить и найти 15-летнего подозреваемого. По информации издания, он состоит на учёте у психиатра. Сейчас решается вопрос о постановке подростка на профилактический учёт в отдел по делам несовершеннолетних. Возбуждено ли уголовное дело, не уточняется.

Фото: Piter.TV