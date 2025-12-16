Виновница смертельного ДТП в 1-м Верхнем переулке предстанет перед судом

В результате 89-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 15 июня в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года фигурантка, управляя технически исправным автомобилем Kia, сбила пожилую женщину, переходившую проезжую часть в 1-м Верхнем переулке. В результате 89-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия" возбудили дело. Водитель Tank грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу в запрещенном для обгона месте. Это привело к столкновению с Ford. Мужчина из последнего авто скончался на месте аварии.

Фото: Piter.TV