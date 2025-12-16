По факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия" возбудили дело

Расследование продолжается.

В воскресенье, 14 июня, в 16:10, на 158-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное лобовое ДТП. Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 64-летний водитель автомобиля Tank грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу в запрещённом для обгона месте, что привело к столкновению с автомобилем Ford.

В результате аварии 38-летний водитель Ford скончался на месте. Водитель внедорожника "Танк" был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Серьёзные травмы получили и пассажиры легкового автомобиля: две женщины (одна находится в тяжёлом состоянии, другая – в состоянии средней степени тяжести) и трёхлетний ребёнок, который также был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист врезался в лося и погиб на трассе "Санкт-Петербург — Псков".

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти