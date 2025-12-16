Мотоциклист врезался в лося и погиб на трассе "Санкт-Петербург — Псков"

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Вечером 14 июня, около 22:55, на 166-м км автодороги "Санкт-Петербург — Псков" произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель мотоцикла Honda РС800, двигавшийся со стороны Пскова в направлении Петербурга, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия ещё до прибытия медицинских служб.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" лось стал причиной двойного ДТП со смертельным исходом.

Фото: Pxhere