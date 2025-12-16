На трассе "Кола" лось стал причиной двойного ДТП со смертельным исходом

В этот момент ехавший следом Haval наехал на тушу животного, затем на стоящий Renault.

В Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, 13 июня в 01:40 на 144-м километре автодороги "Кола" 74-летний водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на лося. Мужчина вышел из машины, чтобы оценить повреждения, но не выставил знак аварийной остановки.

В это время двигавшийся в попутном направлении автомобиль Haval под управлением другого водителя не смог избежать столкновения: он наехал сначала на сбитого лося, а затем — на аварийно остановившийся Renault Duster. От сильного удара Renault отбросило на его собственного водителя, который находился вне транспортного средства. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель и пассажир автомобиля Haval с травмами средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: unsplash (Richard Lee)