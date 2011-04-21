Дрифт возле станции "Крестовский остров" обернулся уголовным делом

Водитель сбил нескольких пешеходов.

В Петроградском районе Петербурга водитель иномарки устроил дрифт. Его привлекли к уголовной ответственности, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 10 августа возле станции метрополитена "Крестовский остров". Задержанный стал виновником аварии и скрылся. Он врезался в остановку общественного транспорта и сбил пешеходов. В результате пострадал один человек.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Машина помещена на специализированную стоянку. Кроме того, составлены и административные материалы по ч. 2 ст. 12.27, ч. 4 ст. 12.7 и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

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Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти