Молодой петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП

На Авангардной улице водитель сбил 61-летнего мужчину.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве 10 августа, в июне прошлого года фигурант вел автомобиль Volkswagen. На Авангардной улице водитель наехал на 61-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV