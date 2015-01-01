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Молодой петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП
Сегодня, 12:27
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Молодой петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП

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На Авангардной улице водитель сбил 61-летнего мужчину.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве 10 августа, в июне прошлого года фигурант вел автомобиль Volkswagen. На Авангардной улице водитель наехал на 61-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавший скончался в медицинском учреждении. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: микроавтобус перевернулся в ДТП на трассе Р-23 "Псков" в Лужском районе Ленинградской области. Водитель пострадал, его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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