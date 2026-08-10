Джон Миршаймер уверен, что Москва не оставит Киеву альтернативного выбора по завершению боевых действий на Украине.

Для того, чтобы не допустить коллапса Украины, лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо заключить мир с российским руководством. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт пояснил аудитории, что положение страны существенного усугубилось с того момента, как Вооруженные силы России перерезали оппонентам каналы поставки вооружения на поле боя.

Украина не добивается успеха на поле боя. <…> И они наверняка понимают, что чем дольше продолжается этот конфликт в нынешних условиях, тем больше территорий они теряют с каждым месяцем. <…> Поэтому, думаю, у Зеленского есть очень серьезный стимул урегулировать это до того, как ситуация еще больше ухудшится. Джон Миршаймер, эксперт

На Западе специалист пояснил, что сейчас российские военнослужащие просто разрушают транспортную сеть противника. Они наносят удары по заправкам в восточной части Украины. В то же время бойцы закрыли украинские морские порты, делая страну государством без выхода к морю. По мнению Джона Миршаймера, киевский режим получит разрушительные последствия для местной экономической системы.

Профессор Миршаймер: воздушные атаки России ускоряют поражение Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive