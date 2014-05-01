На Украине призвали послов искать противоракеты, которые могт быть на складах стран-союзников.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский обвинил международных союзников из коллективного Запада в том, что из-за их медлительности Вооруженные силы России минувшей ночью поразили важные объекты в украинской столице и области.

Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным <…> разрушениям. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 5 августа министерство по обороне нашей страны сообщило общественности о том, что российские войска ночью нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов в Киеве и Киевской области. А украинский политический деятель Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot американского производства, несмотря на их наличие на складах союзников. По словам главы властей с Банковой улицы, американцы и европейские страны знают, какие боеприпасы в данный момент просто необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".

Зеленский объявил 40-дневный план для кураторов на Западе.

Фото: YouTube / Офіс Президента України