Украинские военнослужащие не соблюдают элементарную тишину и маскировку.

На Запорожском направлении найти позиции ВСУ помогают громкий смех боевиков, музыка и запах готовящегося шашлыка. Об этом ТАСС сообщил штурмовик группировки "Днепр" с позывным Протока.

По его словам, украинские бойцы допускают примитивные ошибки: они включают громко музыку и веселятся. Штурмовик уточнил, что в рядах ВСУ служат не профессионалы, а очень далекие от военного дела люди.

Ветер идет в нашем направлении, слышим, внимательно ведем наблюдение. Ну и, соответственно, этим они себя и выдают. Боец Протока

В минувший понедельник ВС России взяли под контроль населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Несмотря на активное продвижение российской армии на поле фронта команда главнокомандующего Михаила Драпатого план действий ВСУ на случай противостояния с Россией примерно на ближайшие 30 лет.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)