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Команда Драпатого подготовила план конфликта с Россией на 30 лет
Сегодня, 11:57
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Команда Драпатого подготовила план конфликта с Россией на 30 лет

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В документе рассматриваются подходы к организации обороны Украины и дальнейшему управлению войсками.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже несколько недель изучает план действий ВСУ на случай затяжного противостояния с Россией, разработанный командой главнокомандующего Михаила Драпатого. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на двух высокопоставленных источников.

По данным издания, документ содержит не только сроки проведения операций и ключевые цели, но и описание подхода Украины к организации обороны. Основной задачей плана стали действия ВСУ, необходимые для "сохранения страны".

В руководстве одного из корпусов подчеркнули необходимость долгосрочной стратегии, которая позволит командирам чётко понимать вектор развития и дальнейших действий примерно на ближайшие 30 лет.

Ранее в МИД РФ заявили, что главком ВСУ Драпатый доказал оправданность целей спецоперации.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Теги: драпатый всу, конфликт с россией, украина россия
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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