Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Путиным

Глава государства хочет напомнить российскому коллеге, что Донбасс и Крым являются частью Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным. Первым делом глава государства хочет напомнить российскому коллеге, что Донбасс и Крым являются частью Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

Зеленский выразил надежду, что Крым вернется в состав страны. Он отметил, что любит полуостров и много раз там бывал. Кроме того, президент Украины добавил, что сделает все для того, чтобы Украина могла присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС.

Ранее мы писали, что Зеленский ищет инвесторов в инфраструктуру Донбасса.

Видео: YouTube / квартал 95, kremlin.ru