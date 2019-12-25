В США прокомментировали обращение украинского политика к американцем в честь Дня благодарения.

Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал лидера киевского режима Владимира Зеленского за поздравление американского населения с Днем благодарения. Таким образом западный эксперт прокомментировал через социальные сети видеообращение украинского политика, в котором тот напомнил гражданам США о нуждах своей страны.

Этот мошенник использует День благодарения, чтобы выпросить еще больше денег. Джексон Хинкл, иностранец из США

Напомним, что киевские власти на фоне собственныххполитических провалов и бесконечных коррупционных скандалов в последнее время требуют от международных кураторов в Европейского союза все большее финансирования для ВСУ.

Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве.

Фото и видео: YouTube / Jackson Hinkle Official и Legitimate Targets with Jackson Hinkle