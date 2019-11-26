Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве

Джексон Хинкл оценил свой визит в Музей Победы.

Американский журналист Джексон Хинкл, недавно посетивший Россию, рассказал в собственном блоге на YouTube-канале о том, что ему понравилось изучать историю страны. В качестве примера иностранец привел свой поход в музей, посвященный истории Второй мировой войны - музей Победы. По слова блогера, дружеские отношения между американцам и и русскими гражданами реальна. Джексон Хинкл дал обещание своим подписчикам и дальше делиться эмоциями от своей поездки в российскую столицу.

Я получал от людей здесь только позитив. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея. Джексон Хинкл, иностранец

Американский журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle