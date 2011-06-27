Американский журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона

Джексон Хинкл рассказал свои впечатления от поездки в Россию.

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и восхитился красотой Москвы. Своими впечатлениями иностранец поделился в собственном блоге на YouTube-канале. Гостя из Америки поразили виды на Кремль, Красную площадь, Храм Василия Блаженного, парк "Зарядье". При этом спикер пояснил, что на улицах нет наркоманов или бездомных, которые пытаются напасть на людей. Также он пояснил, что не заметил мусора. Журналист добавил, что в его стране невозможно найти ничего подобного.

Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <…> Здесь очень чисто. Джексон Хинкл, представитель СМИ

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle