В 2024 году в Петербурге праздник "Алые паруса" пройдет 28 июня

Ключевой темой станет "Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным".

Стала известна дата проведения праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге в 2024 году. Ее назвал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале 27 апреля.

"Алые паруса" пройдут 28 июня. Кроме того, по данным чиновника, ключевой темой станет "Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным".

Ранее Владимир Путин заявил, что постарается посетить "Алые паруса" в этом году.

Скажу аккуратно: я постараюсь это сделать. <…> А кроме того, это выдающееся зрелище, оно очень красивое. Владимир Путин, президент РФ

Впервые праздник прошел в Ленинграде в 1968 году. "Алые паруса" через несколько лет перестали проводить, а заново традиция возродилась в 2005 году.

Фото: Piter.TV