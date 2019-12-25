После "Алых парусов" улицы Петербурга очистили в усиленном режиме

Пока зрители покидали центр города, сотрудники коммунальных служб оперативно очищали улицы от мусора, освобождали переполненные урны и вывозили отходы.

Коммунальные службы Петербурга завершили масштабную уборку города после праздника "Алые паруса". Особое внимание уделили центральным улицам, набережным и территориям, где проходили основные праздничные мероприятия. Как сообщили в Комитете по благоустройству, к наведению порядка были привлечены дополнительные силы и техника.

Подготовка к празднику началась ещё на прошлой неделе. Несмотря на прохладную погоду и периодические дожди, дорожные службы активно мыли магистрали, площади, пешеходные зоны и общественные пространства. За это время на уборку израсходовали более 51,4 тысячи кубометров воды и свыше 4 тысяч литров специального моющего средства.

В ночь после завершения праздника работы продолжились в усиленном режиме. Пока зрители покидали центр города, сотрудники коммунальных служб оперативно очищали улицы от мусора, освобождали переполненные урны и вывозили отходы. Для этого в местах массового скопления людей заранее установили дополнительные контейнеры.

На ликвидацию последствий праздника направили около 95 единиц специализированной техники, почти 200 работников ручной уборки и 155 сотрудников садово-парковых предприятий. Благодаря этому основные общественные пространства удалось привести в порядок в кратчайшие сроки.

Всего за прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли более 1,6 тысячи кубометров мусора и почти 1,3 тысячи тонн смета. Параллельно городские садовники продолжали сезонные работы: очистили свыше 67,5 тысячи урн, восстановили около 13,7 тысячи квадратных метров садовых дорожек и 12,2 тысячи квадратных метров газонов, а также высадили более 505 тысяч новых цветов. Кроме того, специалисты полили около 208 тысяч цветников, почти 30 тысяч деревьев и порядка 200 тысяч кустарников.

В Комитете по благоустройству отметили, что ежедневная уборка города продолжается в штатном режиме. Сегодня на улицах Петербурга работают 565 единиц техники и 878 сотрудников ручного труда. Сообщить о замечаниях по содержанию городских территорий жители могут в круглосуточную дежурную службу Комитета по телефону 576-14-83.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга