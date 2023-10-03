Троицкий мост впервые не развели на "Алых парусах"

В Петербурге изменили традицию праздника выпускников и впервые отказались от разведения Троицкого моста.

Во время праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге впервые за много лет Троицкий мост не был разведён. Вместо этого переправу частично открыли для зрителей, сделав её новой точкой наблюдения за водно-пиротехническим шоу.

В "Мостотресте" напомнили, что разводные мосты остаются важной частью образа праздника. Ещё с первых "Алых парусов" в 1968 году ключевые события разворачивались между Троицким и Дворцовым мостами, а проход брига с алыми парусами стал символом мероприятия.

С 2005 года разведённый пролет Троицкого моста был постоянным элементом визуальной части шоу, однако в этом году формат изменили и мост оставили сведённым.

Организаторы подчеркнули, что разводные мосты остаются символом связи поколений и истории праздника.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы не смогут увидеть генеральную репетицию "Алых парусов".

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"