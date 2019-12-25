В честь юбилея "Ленэнерго" Троицкий мост получит праздничную подсветку

Кроме того, сине-белой станет телебашня.

В день 140-летия ПАО "Россети Ленэнерго" Троицкий мост в Петербурге предстанет в праздничном оформлении. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 16 июля.

Особый режим подсветки запустят автоматически из диспетчерской "Ленсвета" в 22:40 и отключат 17 июля в 03:20. Кроме того, сине-белой станет телебашня: эти цвета символизируют электроэнергию, надежность и движение вперед.

Сегодня компания включает более 33 тыс. подстанций, свыше 39 тыс. МВА установленной мощности и 90 тыс. километров линий электропередачи.

За этими впечатляющими цифрами стоит огромный труд тысяч профессионалов, чей ежедневный вклад обеспечивает работу промышленности, транспорта, социальной сферы, жилых кварталов, учреждений образования и здравоохранения. Комитет по энергетике

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство сада Пикуля вышло на финишную прямую: освещение смонтируют до конца года.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга