  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В честь юбилея "Ленэнерго" Троицкий мост получит праздничную подсветку
Сегодня, 16:02
120
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В честь юбилея "Ленэнерго" Троицкий мост получит праздничную подсветку

0 0

Кроме того, сине-белой станет телебашня.

В день 140-летия ПАО "Россети Ленэнерго" Троицкий мост в Петербурге предстанет в праздничном оформлении. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 16 июля. 

Особый режим подсветки запустят автоматически из диспетчерской "Ленсвета" в 22:40 и отключат 17 июля в 03:20. Кроме того, сине-белой станет телебашня: эти цвета символизируют электроэнергию, надежность и движение вперед.

Сегодня компания включает более 33 тыс. подстанций, свыше 39 тыс. МВА установленной мощности и 90 тыс. километров линий электропередачи. 

За этими впечатляющими цифрами стоит огромный труд тысяч профессионалов, чей ежедневный вклад обеспечивает работу промышленности, транспорта, социальной сферы, жилых кварталов, учреждений образования и здравоохранения. 

Комитет по энергетике 

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство сада Пикуля вышло на финишную прямую: освещение смонтируют до конца года. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: ленэнерго, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии