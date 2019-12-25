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В Петербурге теплоход врезался в опору Троицкого моста
Сегодня, 8:37
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В Петербурге теплоход врезался в опору Троицкого моста

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По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту навала теплохода на опору Троицкого моста в Петербурге. Инцидент произошел накануне вечером в акватории Невы, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением. Разлива нефтепродуктов не было. 

По данному факту сотрудниками водной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Пресс-служба транспортной полиции 

Ранее на Piter.TV: в Средней Невке столкнулись катер и гидроцикл. Пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины происшествия выясняет прокуратура. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: происшествия, троицкий мост
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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