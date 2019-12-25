В Петербурге теплоход врезался в опору Троицкого моста

По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту навала теплохода на опору Троицкого моста в Петербурге. Инцидент произошел накануне вечером в акватории Невы, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением. Разлива нефтепродуктов не было.

По данному факту сотрудниками водной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба транспортной полиции

Ранее на Piter.TV: в Средней Невке столкнулись катер и гидроцикл. Пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины происшествия выясняет прокуратура.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО