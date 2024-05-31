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Мигранта будут судить за нетрезвую езду в Петербурге
Сегодня, 17:25
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Мигранта будут судить за нетрезвую езду в Петербурге

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Машину фигуранта арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 31 июля. 

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, но иностранец не сделал должных выводов. В декабре злоумышленник вновь сел за руль в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции задержали его на набережной реки Фонтанки. 

Машину фигуранта арестовали и поместили на специализированную стоянку. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор водителю, который сбил ребенка насмерть в Тихвинском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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