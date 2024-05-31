Мигранта будут судить за нетрезвую езду в Петербурге

Машину фигуранта арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 31 июля.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, но иностранец не сделал должных выводов. В декабре злоумышленник вновь сел за руль в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции задержали его на набережной реки Фонтанки.

Машину фигуранта арестовали и поместили на специализированную стоянку. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор водителю, который сбил ребенка насмерть в Тихвинском районе.

Фото: Piter.TV