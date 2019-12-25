Новое здание Кунсткамеры готовится к открытию

В настоящее время оформляются документы и техническая приемка.

В Петербурге завершаются работы в новом здании Кунсткамеры на Заповедной улице, 51. Открытие пространства запланировано на декабрь, пишет 31 июля "Петербург2".

Площадь комплекса составляет около 25 тыс. квадратных метров, его построили на месте корпуса Института прикладной астрономии РАН. В настоящее время оформляются документы и техническая приемка. После этих процедур стартуют переезд коллекций, обустройство рабочих помещений и подготовка выставочных залов.

В центре разместят фондохранилище, лаборатории для реставрации и научных исследований, читальные залы, а также библиотеку и архив. Кроме того, предусмотрены выставочные пространства и зоны открытого хранения. Таким образом, музей расширит свои возможности и повысит уровень сохранности коллекций.

Ранее мы рассказывали о том, что коллекция Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом.

Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"