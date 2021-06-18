  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коллекция Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом
Сегодня, 17:23
67
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Коллекция Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом

0 0

За последние 2 года Корея предоставила учреждению четыре инструмент.

Коллекция петербургского Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом, который называется Чин. Это был подарок мецената, пишет 20 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Инструмент представляет латунный диск, подвешенный на деревянную стойку. В комплекте также идет колотушка. В зависимости от силы удара и места его нанесения звук варьируется. 

Это звук обволакивающий, он обнимает нас, ласкает, как руки матери ласкают ребенка, он умиротворяет, он не проникает. 

Владимир Кошелев, старший научный сотрудник учреждения 

За последние 2 года Корея предоставила музею четыре инструмент. 

Я горжусь тем, что я, пускай даже в малом экземпляре, посредством этих дарственных создаю прецедент, чтобы отношения между Корейским полуостровом и Российской Федерацией, русскими людьми, продолжились. 

Сергей Ин, даритель 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе запустили аудиомаршрут к 200-летию парка Александрия. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: корея, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии