Коллекция Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом

За последние 2 года Корея предоставила учреждению четыре инструмент.

Коллекция петербургского Музея музыки пополнилась корейским национальным гонгом, который называется Чин. Это был подарок мецената, пишет 20 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Инструмент представляет латунный диск, подвешенный на деревянную стойку. В комплекте также идет колотушка. В зависимости от силы удара и места его нанесения звук варьируется.

Это звук обволакивающий, он обнимает нас, ласкает, как руки матери ласкают ребенка, он умиротворяет, он не проникает. Владимир Кошелев, старший научный сотрудник учреждения

За последние 2 года Корея предоставила музею четыре инструмент.

Я горжусь тем, что я, пускай даже в малом экземпляре, посредством этих дарственных создаю прецедент, чтобы отношения между Корейским полуостровом и Российской Федерацией, русскими людьми, продолжились. Сергей Ин, даритель

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе запустили аудиомаршрут к 200-летию парка Александрия.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"