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Концерт "Орган при свечах. Легендарные рок-хиты и саундтреки"
Вчера, 20:00
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Концерт "Орган при свечах. Легендарные рок-хиты и саундтреки"

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Концерт пройдет 10 августа в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Храм, построенный по проекту зодчего Николая Бенуа, устремляется в небеса в потаенном уголке города на Выборгской стороне. Здесь в ноябре 2025 года открыли новую точку органного притяжения. 

В программе концерта пересекутся пути Меркьюри и Коэна, Циммера и Эйнауди. Вы станете свидетелями путешествия на "Титанике", фантастической храбрости главного героя "Профессионала", прогуляетесь вместе с Амели по весеннему Парижу и испытаете драйв под звуки "Богемской рапсодии". Кроме того, ожидается экскурсия по храму. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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