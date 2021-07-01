Концерт "Орган при свечах. Легендарные рок-хиты и саундтреки"

Концерт пройдет 10 августа в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Храм, построенный по проекту зодчего Николая Бенуа, устремляется в небеса в потаенном уголке города на Выборгской стороне. Здесь в ноябре 2025 года открыли новую точку органного притяжения.

В программе концерта пересекутся пути Меркьюри и Коэна, Циммера и Эйнауди. Вы станете свидетелями путешествия на "Титанике", фантастической храбрости главного героя "Профессионала", прогуляетесь вместе с Амели по весеннему Парижу и испытаете драйв под звуки "Богемской рапсодии". Кроме того, ожидается экскурсия по храму.

Фото: pxhere