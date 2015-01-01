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Дачники стали жаловаться на американских тараканов
Вчера, 18:45
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Дачники стали жаловаться на американских тараканов

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Пятисантиметровые тараканы из США обживают российские дачи.

Дачники в Подмосковье жалуются на появление крупных насекомых — американских тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Членистоногие длиной до пяти сантиметров обживают тёплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи.

По словам дезинсекторов, тараканы могут попадать в Россию с зарубежными грузами, контейнерами и товарами. Избавиться от них сложнее, чем от обычных рыжих сородичей. На дачах насекомые особенно любят долго закрытые помещения, прячутся в щелях, под полом и рядом с коммуникациями.

Американские тараканы переносят бактерии и загрязнения, а их выделения могут вызывать аллергию и ухудшать течение астмы.

 

Теги: дачники, жалоба, таракан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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