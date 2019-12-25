Яхтсмена эвакуировали с камней у острова Сескар на вертолёте

Капитана яхты сняли с мели в Финском заливе на вертолёте Ми-8.

Капитана яхты, севшей на камни у острова Сескар в Финском заливе, эвакуировали с помощью вертолёта Ми-8. Операцию провели авиационные спасатели, сообщили в Росавиации, пишет spb.aif.ru.

Капитана сняли с судна в режиме висения — вертолёт завис над яхтой, спасатель спустился и поднял человека на борт. Пострадавшего доставили в аэропорт Пулково. Судно осталось на мели, его судьба пока не уточняется.

В операции участвовали три члена экипажа вертолёта и два спасателя Санкт-Петербургской РПСБ. Воздушное судно предоставила авиакомпания "Балтийские авиалинии". Спасатели работали в сложных условиях из-за мелководья и каменистого дна, но справились быстро.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской РПСБ