В Петербурге эвакуировали роддом № 10 и Николаевскую больницу

По словам свидетелей, около 15:00 началась эвакуация перинатального центра на улице Тамбасова.

Во вторник, 30 июня, в двух медицинских учреждениях Санкт-Петербурга прошла эвакуация пациентов и персонала. Речь идет о родильном доме № 10 в Красносельском районе и Николаевской больнице в Петергофе. Об этом "Фонтанке" сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, около 15:00 началась эвакуация перинатального центра на улице Тамбасова. Здание покинули не только сотрудники, но и пациентки, включая беременных женщин, рожениц, молодых мам и новорожденных. Причины произошедшего официально не назывались.

Как рассказали очевидцы, сообщение о необходимости покинуть здание несколько раз прозвучало по системе внутреннего оповещения. После этого медицинский персонал организовал эвакуацию в соответствии с установленными инструкциями.

Практически одновременно аналогичная ситуация возникла в Николаевской больнице в Петергофе. Возле учреждения на Царицынской улице собрались пациенты и посетители. По словам одной из женщин, приехавшей в травмпункт, попасть внутрь здания было невозможно.

Официальной информации о причинах эвакуации на момент публикации не поступало. Также неизвестно, связаны ли между собой оба инцидента. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Фонтанка.ру