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Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали шесть судов
Сегодня, 8:57
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Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали шесть судов

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Это затронуло Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды.

Петербургские суды 9 июня получили письма от лжеминеров о якобы заложенных в зданиях взрывчатых веществах. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Полиция и сотрудники шести районных судов решили провести эвакуацию. Это затронуло Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды. После эвакуации они проверялись спецслужбами и правоохранителями. Злоумышленники будут установлены. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Красносельском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 15 человек, пострадал мужчина. На проспекте Кузнецова полыхала двухкомнатная квартира.

Фото: Piter.TV 

Теги: суды, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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