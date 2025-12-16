Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали шесть судов

Это затронуло Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды.

Петербургские суды 9 июня получили письма от лжеминеров о якобы заложенных в зданиях взрывчатых веществах. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Полиция и сотрудники шести районных судов решили провести эвакуацию. Это затронуло Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды. После эвакуации они проверялись спецслужбами и правоохранителями. Злоумышленники будут установлены.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красносельском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 15 человек, пострадал мужчина. На проспекте Кузнецова полыхала двухкомнатная квартира.

Фото: Piter.TV