Верховный суд запретил судам выносить решения "под копирку"

Верховный суд отменил решение из-за дословного копирования судебного акта.

Верховный суд России указал нижестоящим инстанциям на недопустимость формального подхода при подготовке судебных решений. Поводом стало дело, в котором суд первой инстанции практически полностью скопировал ранее вынесенный судебный акт, сохранив в нем даже фактические ошибки.

Спор возник после исков родственников мужчины, умершего в психоневрологическом диспансере. Заявления подали несколько членов семьи, однако в разных судебных решениях погибшего ошибочно называли братом всех истцов. При этом среди заявителей были его мать и дочери, что свидетельствует о механическом копировании текста без проверки обстоятельств дела.

Верховный суд пришел к выводу, что подобный подход недопустим. В результате судебные акты были отменены, а материалы направлены на новое рассмотрение.

В высшей судебной инстанции подчеркнули, что каждое дело требует индивидуальной оценки, а судебные решения должны приниматься с учетом всех обстоятельств, а не путем переноса текста из других документов.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на заседании Пленума, заявил, что работа судьи не должна сводиться к формальному применению законодательства. По его словам, за каждым судебным разбирательством стоят реальные люди, поэтому главная задача суда — обеспечить справедливое рассмотрение каждого дела.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила задолженность по зарплате.

Фото: Piter.TV