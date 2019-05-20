Глейхенгауз рассказал, как переживал неудачное выступление Петросян на Олимпиаде

В июле фигуристка объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе.

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что тяжело переживал выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года. В соревнованиях одиночниц спортсменка заняла шестое место, набрав по сумме двух программ 214,53 балла.

По словам специалиста, чувство разочарования появилось сразу после завершения турнира. Он признался, что первые дни после Олимпиады оказались для него особенно тяжелыми: почти сутки он провел в номере, практически не выходя на улицу.

Глейхенгауз объяснил свое состояние эмоциональным выгоранием и сильной усталостью после продолжительной подготовки к главным соревнованиям сезона. Он отметил, что тренерский штаб рассчитывал на более высокий результат.

Ранее тренер Этери Тутберидзе также критически оценила выступление своей ученицы. По ее мнению, фигуристка не до конца осознавала значение олимпийского старта и упустила возможность добиться более успешного результата.

Сама Аделия Петросян после завершения Игр призналась, что могла выступить лучше и испытывала чувство ответственности перед тренерами и болельщиками.

Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.

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