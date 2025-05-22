  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Шура с программой "Весна, любовь, Шура!"
Сегодня, 20:00
479
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Шура с программой "Весна, любовь, Шура!"

0 0

Для зрителей старше 16 лет.

Самый яркий и эпатажный артист на российской эстраде и настоящая легенда 90-х приглашает всех на новую праздничную концертную программу "Весна, любовь, Шура!".

Шура — легенда 90-х, король эпатажа, один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады нашего времени. В честь своего 50-летия Шура выступит с большим юбилейным LIVE-концертом и праздничной программой, где прозвучат его лучшие песни.

В этот вечер можно не только спеть вместе любимые песни "Твори Добро", "Холодная луна", "Не верь слезам", "Отшумели летние дожди"  и услышать новые композиции. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: выступление, космонавт, шура
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии