Шура с программой "Весна, любовь, Шура!"

Для зрителей старше 16 лет.

Самый яркий и эпатажный артист на российской эстраде и настоящая легенда 90-х приглашает всех на новую праздничную концертную программу "Весна, любовь, Шура!".

Шура — легенда 90-х, король эпатажа, один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады нашего времени. В честь своего 50-летия Шура выступит с большим юбилейным LIVE-концертом и праздничной программой, где прозвучат его лучшие песни.

В этот вечер можно не только спеть вместе любимые песни "Твори Добро", "Холодная луна", "Не верь слезам", "Отшумели летние дожди" и услышать новые композиции.

Фото: предоставлено организаторами