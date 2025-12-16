В петербургском клубе "Рассвет" состоится большой сольный концерт Гансэлло в честь десятилетия альбома "От и До". Петербург станет одной из финальных точек юбилейного тура, который охватил почти 40 городов.
Гансэлло (Никита Смирнов) – исполнитель из подмосковной Дубны, которого называют одним из самых самобытных музыкантов на отечественной рэп-сцене. Впрочем, его творчество сложно причесать под один жанр: здесь и речитатив, и мелодичный поп, и рок-н-ролл, и даже элементы джаза.
Широкой аудитории артист известен благодаря выступлению в шоу "Наша новая музыка" на Первом канале.
На сцене мультиформатной концертной площадки "Рассвет" артиста будет сопровождать живая музыкальная группа.
Фото: предоставлено организаторами
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все