В пещерах памятника природы "Староладожский" провели масштабный субботник

В минувшие выходные на территории памятника природы "Староладожский" прошла масштабная экологическая акция. Сотрудники Ленинградского зоопарка, добровольцы и представители Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области провели генеральную уборку в местных пещерах.

Как пояснили специалисты, мусор представляет прямую угрозу для хрупкой экосистемы и, в первую очередь, для популяции летучих мышей. Ежегодно в пещерах скапливается опасный мусор: животные запутываются в верёвках, которые посетители используют как ориентиры, а остатки пищи отравляют подземные воды.

В ходе субботника волонтёрам удалось извлечь внушительный объём отходов. Из пещеры Староладожская были вывезены груды арматуры, пластиковых пакетов, старых труб и сгнивших досок. Из Танечкиной пещеры команда извлекла более 20 килограммов верёвок. Благодаря проделанной работе подземные убежища теперь готовы к безопасной зимовке рукокрылых.

Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"